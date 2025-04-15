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Россиян предупредили о риске потерять половину урожая фруктов из-за заморозков

Союз садоводов: в России могут лишиться до 40% урожая фруктов из-за морозов
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Pexels

Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие регионы юга и Центральной России могут потерять до 40% урожая фруктов из-за заморозков, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение главы Союза садоводов России в Республике Крым Татьяны Олейник.

По ее словам, уже сейчас ясно, что сильнее всего из-за холодов пострадали персики и черешня. Как подчеркнула Олейник, в каких-то районах уже пропало до 100% урожая абрикосов. Некоторые аграрии успели принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего, отметила она.

В первой половине февраля доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач сообщила, что сезонные фрукты и ягоды — это те, что выросли в зоне естественного произрастания и смогли нормально дозреть на кустах и деревьях. Зима в России — не время для урожая. В это период созревают фрукты в других, более теплых странах, в особенности в Турции, Испании, Египте, Израиле.

При обработке воском используют три добавки: пчелиный воск (E901), шеллачный воск (E904), карнаубский воск (E903). Воски создают защитный слой на поверхности продукта, предотвращая потерю влаги и замедляя проникновение микроорганизмов, вызывающих гниение. Воск— пищевая добавка, которая относится к категории глазирующих агентов, считается нетоксичной и физиологически безопасной, не усваивается организмом и выводится из него в неизмененном виде.

Ранее в России предупредили о двух главных угрозах для урожая 2025 года.

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