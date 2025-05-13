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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Кабмин РФ запретил держать дома кобр, крокодилов, волков, лис и ягуаров
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Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ запретило держать дома кобр, крокодилов, волков, лис и ягуаров и нескольких других диких животных. Об этом пишет ТАСС.

Всего в список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных попал 121 вид.

Запрещено содержать дома таких пресмыкающихся, как кобры, мамбы, тайпаны и питоновы, ядозуба, комодский варан и некоторые виды черепах. В частности, запрещено держать дома каймановых черепах с панцирем больше 30 см в диаметре. Запрет также распространяется на все виды крокодилов.

Запрещены к содержанию лев, ягуар, гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы, а также волки, лисы и медведи. Среди водных животных под ограничения попали тюлени, моржи, ламантины и китообразные, а также скаты, мурены, электрические угри и акулы и морские окуни размером свыше 1,5 м.

Также не могут содержаться в частных домах страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли, ядовитые пауки, такие как черная вдова, скорпионы и некоторые виды древесных лягушек. Запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.

До этого зоопарк в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за побега волчицы.

Ранее россиянин поджег поле, услышав вой волков.

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