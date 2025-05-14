«Туризм другого сорта»: в России оценили массовость путешествий в Иран

Несмотря на рост интереса россиян к путешествиям в Иран, это направление вряд ли станет массовым и привлечет большой турпоток из России, даже с учетом наличия прямых авиарейсов и возможности пользоваться Mir Pay, считает гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов. Это туризм «другого сорта», который интересен не пляжным отдыхом, а древней культурой и достопримечательностями, заявил он НСН.

«Иран — это вообще не массовая история, это FIT-туризм, индивидуальные туры. Такие поездки подходят для тех путешественников, кто любит осматривать достопримечательности. Иран очень богат древней культурой, там можно массу всего увидеть, начиная от библейских времен и даже ранее», — отметил специалист.

О массовости спроса на это направление говорить не приходится, даже если отмечается небольшое увеличение турпотока, добавил он. Заменить путешественникам популярные российские курорты Иран точно не сможет. В первую очередь он не подходит для пляжного отдыха, так как это мусульманская страна со строгими порядками, которые сильно отличаются от лояльных к туристам Эмиратов и Египта, объяснил Арзуманов. Это направление рассчитано на туриста, предпочитающего экскурсионные туры на Ближний Восток.

Что касается сообщений о росте количества туристов, то это объясняется тем, что любители экскурсий, для которых закрыта Европа, ищут новые направления, а также выбирают страны с прямыми авиарейсами и отсутствием визовых сложностей, объяснил эксперт. При этом перспективу запуска в Иран чартерных рейсов он оценил как маловероятную, напомнив, что такую инициативу уже пытались реализовать, но она не окупилась.

В начале марта российские туроператоры сообщали, что отмечают растущий спрос на поездки в Иран. Объем бронирований по направлению за январь — февраль уже вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Среди причин эксперты выделяли спад цен на турпакеты и расширение предложения, добавляя, впрочем, что о массовом интересе россиян к стране говорить еще рано – по их мнению, Иран способен привлекать больше туристов, но ему не хватает более глубокой позитивной PR-кампании на российском туррынке.

Ранее стало известно, что В Россию хлынули туристы из Ирана.