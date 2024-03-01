Россияне стали чаще интересоваться турами в Иран

Российские туроператоры отметили растущий спрос на готовые поездки в Иран. Об этом пишет АТОР.

Туры в Иран привлекают все больше туристов, интересующихся Ближним Востоком. Объем бронирований по направлению за январь — февраль уже вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

Среди причин увеличения спроса на Иран эксперты отмечают спад цен на турпакеты и расширение предложения. Однако о массовом интересе россиян к стране говорить еще рано, подчеркнули они.

«Рост с низкой базы, поэтому нельзя говорить о высоких продажах в абсолютных цифрах. Иран способен привлекать больше туристов, но ему не хватает более глубокой позитивной PR-кампании на российском туррынке», — резюмировали в ITM group.

Из Москвы в столицу Ирана Тегеран можно улететь прямым рейсом. Цены стартуют от 15 тыс. рублей в одну сторону на человека.

До этого стало известно, что еще одна арабская страна впервые вошла в топ-10 популярных у россиян направлений.

Ранее в Авиасейлс назвали самые популярные у россиян города для поездок в марте.