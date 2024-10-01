В Россию хлынули туристы из Ирана

В январе — июне Россию посетили 18 тыс. туристов из Ирана. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 28%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Одной из причин такого роста стало введение электронных виз для иранцев для путешествий по России. Такая мера была принята в августе 2023-го для стимулирования турпотока.

Также притоку туристов способствовало расширение географии полетов между странами. Появились новые прямые маршруты из Тегерана в Санкт-Петербург, Сочи и Грозный.

Взаимный турпоток между Россией и Ираном по итогам первого полугодия составил 26 тыс. поездок.

По словам Решетникова, Иран является одним из самых перспективных туристических партнеров России.

Мировой туризм практически вернулся к доковидному уровню. По итогам января — июля международный турпоток оказался всего на 4% ниже показателя 2019 года.

Ранее сообщалось, что Индонезия в 2024 году планирует принять рекордное число российских туристов.