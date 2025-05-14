Юрист объяснил, как хозяевам следует поступить с запрещенными животными

Владельцам экзотических животных, попавших в новый перечень запрещенных к содержанию в домашних условиях, придется сдать их в специализированные учреждения. Об этом в интервью РИАМО сообщил адвокат Вадим Багатурия.

«В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного. То есть, после введения запрета, хозяева должны обратиться в соответствующие организации сами и исполнить требования закона», — объяснил юрист.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов при этом заявил, что животные, включенные в перечень запрещенных к содержанию дома, но приобретенные до вступления в силу соответствующего закона, останутся у хозяев.

13 мая правительство РФ утвердило перечень из 121 разновидности животных, которые запрещены к содержанию дома. В частности, россиянам нельзя держать у себя змей (например, кобр и питонов), черепах, тигров, львов, гиен, различных приматов, ядовитых пауков.

Кроме того, в список попали ягуары, слоны, носороги, бегемоты, дикобразы, волки, лисы, медведи, тюлени, моржи, скаты, мурены, электрические угри, акулы, морские окуни размером свыше 1,5 м, страусы, пеликаны, фламинго, пингвины и другие животные. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Ираке лев съел мужчину, который держал его на участке как домашнего питомца.