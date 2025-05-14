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В МЧС РФ предложили провести учения по защите АЭС «Аккую» в Турции

Куренков предложил в 2026 году провести учения по защите АЭС «Аккую»
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Rosatom/Global Look Press

Глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам встреч с чрезвычайным и полномочным послом Турции в России Танжу Бильгичем предложил в 2026 году провести учения по защите атомной станции «Аккую» в Турции. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В Турции завершается строительство первой атомной электростанции «Аккую». ... Александром Куренковым предложено провести в следующем году совместное учение по обеспечению безопасности персонала электростанции и местного населения», — говорится в сообщении.

В ходе учений российские и турецкие специалисты могут провести тренировки по тушению пожаров, а также устранению ситуаций, связанных с выбросом радиоактивных веществ.

До этого российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему реализации совместных стратегических проектов в энергетике.

Эрдоган сообщал, что строительство первого реактора атомной электростанции «Аккую» завершится в ближайшее время.

Ранее стало известно, как РФ сможет профинансировать постройку АЭС в Турции.

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