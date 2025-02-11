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Стало известно, как РФ сможет профинансировать постройку АЭС в Турции

Bloomberg: РФ может использовать газ для финансирования постройки АЭС в Турции
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Кадр из видео/Газпром/Youtube

Россия сможет использовать поставки газа в Турцию, чтобы организовать финансирование строительства атомной электростанции «Аккую» в обход санкций, которыми обложены трансграничные переводы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно схеме, описанной агентством, РФ будет оплачивать экспорт газа рублями, а поступающий в Турцию газ пойдут в счет оплаты строительства АЭС. Отмечается, что Анкара платит Москве порядка $300-800 млн ежемесячно — показатель зависит от объема потребления.

Строительство «Аккую» было начато 3 апреля 2018 года. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. В октябре министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщал, что готовность первого реактора АЭС превысила 90%.

В ноябре турецкие власти сообщили, что реализация проекта АЭС «Аккую» тормозится из-за Германии. По их словам, немецкая Siemens задерживает поставки необходимого оборудования, хотя заказ был оплачен до 2020 года, то есть задолго до начала СВО и введения антироссийских санкций.

Ранее власти Казахстана поручили приступить к созданию ядерного кластера.

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