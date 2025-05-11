Путин и Эрдоган поговорили о реализации совместных проектов в энергетике

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему реализации совместных стратегических проектов в энергетике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике», — говорится в публикации.

В феврале вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. В правительстве России подчеркнули, что взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением сотрудничества между Россией и Турцией. В числе прочих тем стало дальнейшее инвестиционное взаимодействие двух стран в области ТЭК, а также ход строительства АЭС «Аккую», четыре энергоблока которой планируется сдать в Турции до 2028 года.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что во время визита в Турцию обсудила с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Украину, Сирию и Ближний Восток. Она также отметила, что Эрдоган просил передать российскому лидеру Владимиру Путину, что его очень ждут в Турции, и называл его своим большим другом.

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.