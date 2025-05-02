Стало известно, когда завершится строительство первого реактора АЭС «Аккую»

Строительство первого реактора атомной электростанции «Аккую» завершится в ближайшее время. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«После завершения строительства других реакторов мы ожидаем, что АЭС «Аккую» заработает на полную мощность в 2028 году. Это позволит сократить импорт природного газа на 7 млрд кубометров. Это означает экономию в $2,5 млрд», — сказал он.

Строительство «Аккую» началось 3 апреля 2018 года. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. В октябре прошлого года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщал, что готовность первого реактора АЭС превысила 90%.

В ноябре турецкие власти сообщили, что реализация проекта АЭС «Аккую» тормозится из-за Германии. По их словам, немецкая Siemens задерживает поставки необходимого оборудования, хотя заказ был оплачен до 2020 года, то есть задолго до начала СВО и введения антироссийских санкций.

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