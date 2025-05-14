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В Анапе обнаружили новые выбросы мазута

Оперштаб Кубани: в Анапе ликвидировали новые небольшие выбросы мазута
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Виталий Тимкив/РИА Новости

На побережье Анапы Краснодарского края обнаружили и ликвидировали новые небольшие выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

«‎По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая», — сказано в сообщении.

Власти уточнили, что выбросы быстро удалось ликвидировать. Специалисты продолжают деликатную очистку пляжа.

Как сообщал в начале апреля глава Минтранса России Роман Старовойт, основными причинами крушения танкеров в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений плавания судов и неукомплектовка кадрами. По его словам, комиссия установила, что основными причинами аварии стали невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе. Помимо этого, экипажи танкеров не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правилами Минтранса РФ.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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