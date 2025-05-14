Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет в Читу не смог с первого раза совершить посадку из-за собак на полосе

Aviaincident: борт Иркутск — Чита пошел на второй круг из-за собак на ВПП
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Самолет авиакомпании S7 рейсом ИркутскЧита не смог с первого раза совершить посадку и ушел на второй круг из-за собак на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Как уточняется, инцидент произошел 13 мая.

«13.05.2025 21.58 (мск) аэропорт Чита (Кадала). Уход на второй круг из-за собак на полосе. Повторный заход. Посадка в 22.13 (мск) благополучно», — сказано в сообщении.

В начале апреля этого года самолет «‎Уральских авиалиний»‎ из Екатеринбурга во Владивосток задержали по причине попадания птиц в двигатель. В результате происшествия у воздушного судна оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей, рассказали в авиакомпании. Тогда рейс задержали, а пассажиров разместили в гостинице, предоставив еду и напитки.

До этого борт авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс Новокузнецк-Екатеринбург, получил механические повреждения при посадке пассажиров в Новокузнецке. В процессе посадки пассажиров произошла просадка воздушного судна. По данным Aviaincident, случилось касание внешней окантовки двери основного выхода о кожух механизма козырька телетрапа.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами