Самолет в Читу не смог с первого раза совершить посадку из-за собак на полосе

Aviaincident: борт Иркутск — Чита пошел на второй круг из-за собак на ВПП

Самолет авиакомпании S7 рейсом Иркутск — Чита не смог с первого раза совершить посадку и ушел на второй круг из-за собак на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Как уточняется, инцидент произошел 13 мая.

«13.05.2025 21.58 (мск) аэропорт Чита (Кадала). Уход на второй круг из-за собак на полосе. Повторный заход. Посадка в 22.13 (мск) благополучно», — сказано в сообщении.

В начале апреля этого года самолет «‎Уральских авиалиний»‎ из Екатеринбурга во Владивосток задержали по причине попадания птиц в двигатель. В результате происшествия у воздушного судна оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей, рассказали в авиакомпании. Тогда рейс задержали, а пассажиров разместили в гостинице, предоставив еду и напитки.

До этого борт авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс Новокузнецк-Екатеринбург, получил механические повреждения при посадке пассажиров в Новокузнецке. В процессе посадки пассажиров произошла просадка воздушного судна. По данным Aviaincident, случилось касание внешней окантовки двери основного выхода о кожух механизма козырька телетрапа.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.