Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В многоэтажном доме на северо-востоке Москвы произошел пожар

«360 ЧП»: в многоэтажке на Ярославском шоссе в Москве произошел пожар

В многоэтажке на северо-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

На опубликованных кадрах видно сильное задымление вокруг и над домом на Ярославском шоссе. Информации о пострадавших нет. Точный адрес дома, где произошло возгорание, не уточняется.

13 мая в московском районе Печатники произошел крупный пожар в девятиэтажном жилом здании на улице Полбина. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил первые три этажа, включая подъезд.

11 мая в Ханты-Мансийске произошел пожар в жилой многоэтажке. По данным МЧС, инцидент случился 11 мая в 3:15 (1:15 мск). В экстренные службы поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Самаровская. Жильцы подъезда, где был пожар, самостоятельно эвакуировались.

Ранее в Забайкалье завели уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами