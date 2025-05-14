В многоэтажном доме на северо-востоке Москвы произошел пожар

«360 ЧП»: в многоэтажке на Ярославском шоссе в Москве произошел пожар

В многоэтажке на северо-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

На опубликованных кадрах видно сильное задымление вокруг и над домом на Ярославском шоссе. Информации о пострадавших нет. Точный адрес дома, где произошло возгорание, не уточняется.

13 мая в московском районе Печатники произошел крупный пожар в девятиэтажном жилом здании на улице Полбина. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил первые три этажа, включая подъезд.

11 мая в Ханты-Мансийске произошел пожар в жилой многоэтажке. По данным МЧС, инцидент случился 11 мая в 3:15 (1:15 мск). В экстренные службы поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Самаровская. Жильцы подъезда, где был пожар, самостоятельно эвакуировались.

Ранее в Забайкалье завели уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.