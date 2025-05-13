В Москве загорелась жилая многоэтажка, люди просят о помощи

SHOT: в московских Печатниках загорелась жилая многоэтажка, люди просят о помощи

В московском районе Печатники произошел крупный пожар в девятиэтажном жилом здании на улице Полбина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Шесть этажей отрезано огнем в московских Печатниках. Люди просят о помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь охватил первые три этажа, включая подъезд. Люди не могут самостоятельно выбраться из здания.

На место следуют экстренные службы.

Двумя днями ранее в Ханты-Мансийске произошел пожар в жилой многоэтажке. По данным ведомства, инцидент случился 11 мая в 3:15 (1:15 мск). В экстренные службы поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Самаровская. Жильцы подъезда, где был пожар, самостоятельно эвакуировались. Помогал им сотрудник МЧС России, находящийся в отпуске, который инициировал эвакуацию. Эвакуировано 30 человек, из них 6 — дети. Также из горящего здания спасли 18 человек, которые не могли выйти самостоятельно, в том числе пятерых детей. Пострадали два человека: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения.

Ранее сообщалось, что тюменец сорвался с балкона во время пожара.