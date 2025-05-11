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В Ханты-Мансийске пожарные потушили горящую квартиру в многоэтажке

МЧС: в Ханты-Мансийске спасли 18 человек из горящей многоэтажки

В Ханты-Мансийске произошел пожар в жилой многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился 11 мая в 3:15 (1:15 мск). В экстренные службы поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Самаровская.

Жильцы подъезда, где был пожар, самостоятельно эвакуировались. Помогал им сотрудник МЧС России, находящийся в отпуске, который инициировал эвакуацию. Эвакуировано 30 человек, из них 6 — дети.

Также из горящего здания спасли 18 человек, которые не могли выйти самостоятельно, в том числе пятерых детей. Пострадали два человека: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения.

На месте работали 22 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники. В 3:35 пожар локализовали на площади 30 квадратных метров, а в 3:44 получилось ликвидировать открытое горение.

Причины пожара устанавливаются дознавателями.

До этого в Братске трехлетний ребенок играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире. Во время инцидента пострадал 16-летний подросток.

Ранее в Забайкалье завели уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.

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