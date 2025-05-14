Суд вынес приговор в отношении еще четырех участников погрома в аэропорту Махачкалы

Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии

Минераловодский районный суд Ставрополья вынес приговор в отношении еще четырех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Им назначили по десять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Отмечается, что мужчин признали виновными в участии в массовых беспорядках, а также неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Погром в международном аэропорту Уйташ в Махачкале произошел в октябре 2023 года. Несколько десятков человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета из Тель-Авива. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили там погром. Сумма ущерба составила более чем 24 млн рублей.

Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространилась информация о якобы прибытии в Дагестан беженцев из Израиля. Участники беспорядков останавливали автомобили, которые выезжали с территории аэропорта, и проверяли паспорта у людей.

По данным Генпрокуратуры РФ, всего в суды поступило 28 уголовных дел, возбужденных в отношении 134 жителей Дагестана.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с Минобороны.