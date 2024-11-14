Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с МО

Участникам беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы, предлагают подписать контракты с министерством обороны, чтобы их сняли с профилактического учета. Об этом сообщил глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев в интервью изданию «Осторожно, новости».

Амиралиев встретился с местными жителями, которые были вовлечены в беспорядки в аэропорту в октябре 2023 года. По его словам, работа с этими гражданами ведется уже несколько месяцев и участники инцидента были информированы о преимуществах и недостатках контрактной службы, однако массовая встреча была проведена в первый раз. Чиновник отметил, что некоторые из участников встречи опасались, что их будут принуждать к подписанию контракта, но заверил, что «все происходит на добровольной основе».

Амиралиев подчеркнул, что в его районе проживает около 200 человек, участвовавших в беспорядках. Один из них недавно отправился в армию по призыву, а другой подписал контракт для участия в специальной военной операции менее недели назад.

Чиновник добавил, что все заключившие контракт с Минобороны будут сняты с профилактического учета.

Погром в аэропорту Махачкалы произошел 29 октября 2023 года из-за регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

Ране сообщалось, что три организатора беспорядков в аэропорту Махачкалы были объявлены в розыск.