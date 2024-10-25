Три организатора беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся в розыске

В суды Краснодарского и Ставропольского краев поступило 28 дел в отношении 134 жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По данным следствия, участники погрома уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 млн рублей. Помимо этого, они грубо нарушили требования транспортной и авиационной безопасности, что привело к полной блокировке работы воздушной гавани.

Всех подсудимых приговорили к колонии на срок от 6 лет 4 месяцев до 9 лет.

Также в прокуратуре сообщили, что трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

29 октября 2023 года в Махачкале сотни людей прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива и устроили там погром. Причиной стало то, что в Telegram-каналах распространились сообщения о якобы прибытии в Дагестан беженцев из Израиля.

Ранее по камерам удалось установить личности сотен участников беспорядков в Махачкале.