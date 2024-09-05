Путин заявил о необходимости строить в России больше собственных самолетов

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство уже в ближайшее время.

Глава государства отметил, что в России нужно строить собственные самолеты — надежные, качественные и в нужных объемах.

Путин добавил, что число пассажиров на внутренних перелетах на Дальнем Востоке нужно увеличить до 4 млн ежегодно.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил, что России нужно сформировать энергетический суверенитет страны.