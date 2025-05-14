Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Город в Забайкальском крае заволокло дымом из-за лесных пожаров

Zvezdanews: Читу окутал дым из-за лесных пожаров

Читу в Забайкальском крае окутал густой дым из-за лесных пожаров. В городе теперь не видно даже солнца, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«Местные жители жалуются на воздух, который пропитан гарью, большинство старается не выходить на улицу, заклеивают окна и завешивают их мокрыми полотенцами», — говорится в сообщении.

По данным канала, власти просят горожан следить за придомовыми территориями и очищать их от сухой травы.

14 мая сообщалось, что МЧС РФ усилило авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров, бушующих на территории Забайкальского края, превысила 500 тыс. гектаров. Как рассказали в МЧС, пламя распространилось на площади более 576 тыс. гектаров.

В Забайкальском крае уже неделю бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру региона — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами