Город в Забайкальском крае заволокло дымом из-за лесных пожаров

Читу в Забайкальском крае окутал густой дым из-за лесных пожаров. В городе теперь не видно даже солнца, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«Местные жители жалуются на воздух, который пропитан гарью, большинство старается не выходить на улицу, заклеивают окна и завешивают их мокрыми полотенцами», — говорится в сообщении.

По данным канала, власти просят горожан следить за придомовыми территориями и очищать их от сухой травы.

14 мая сообщалось, что МЧС РФ усилило авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров, бушующих на территории Забайкальского края, превысила 500 тыс. гектаров. Как рассказали в МЧС, пламя распространилось на площади более 576 тыс. гектаров.

В Забайкальском крае уже неделю бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру региона — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.