Мэр российского города обрадовался из-за числа могил красноармейцев

Мэр Краснодара Евгений Наумов обрадовался виду «большого количества могил с красными звездами», так глава города отреагировал на реконструкцию части Всесвятского кладбища. Позже чиновник исправил свою цитату, пишет Telegram-канал «‎Расстрига».

«Радостно было видеть большое количество могил с красными звездами. Так во время субботников почтили память героев. Смотришь на россыпь звёзд и понимаешь: Краснодар — город настоящих патриотов!» — говорилось в первоначальном посте в Telegram-канале Наумова.

Позже цитату исправили на «Приковывают внимание и красные звезды на могилах».

13 октября прошлого года в интернете распространилось видео, на котором исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов во время праздничной речи выразил «самые искренние соболезнования», поздравляя жителей с Днем республики.

Позже Озерцов извинился и объяснил, что это была оговорка.

Ранее Стармер по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски, а не израильских заложников.