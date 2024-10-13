Выразивший соболезнования с празднованием Дня Башкортостана мэр объяснился

Исполняющий обязанности главы города Сибай в Башкирии Сергей Озерцов извинился за оговорку о «соболезнованиях» в связи с празднованием Дня Республики Башкортостан. Его слова приводится в Telegram-канале издания «Подъем».

«Приношу свои извинения за то, что не справился с эмоциями и допустил оговорку», — заявил чиновник.

Он отметил, что данные слова не были намеренными.

13 октября в интернете распространилось видео, на котором исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов во время праздничной речи выразил «самые искренние соболезнования», поздравляя жителей с Днем республики.

В сентябре текущего года предыдущий глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону специальной военной операции (СВО). Вместе с ним в одной команде отправились служить военный комендант Сибая Ринат Забиров, а также депутат городского совета Ахат Асылбаев.

Ранее Стармер по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски, а не израильских заложников.