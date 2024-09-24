Британский премьер Стармер призвал вернуть «сосиски» из сектора Газа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оговорился, призвав палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников. Об этом пишет газета The Guardian.

Инцидент произошел во время выступления главы правительства на конференции Лейбористской партии. Мероприятие состоялось 24 сентября в городе Ливерпуль.

«Премьер-министр Великобритании, похоже, призвал ХАМАС вернуть «сосиски», а не заложников, удерживаемых в секторе Газа <...>. Лидер партии быстро исправился под аплодисменты толпы», — говорится в материале.

В английском языке слова «сосиски» и «заложники» имеют похожее звучание. Первое слово переводится как sausages, а второе — как hostages.

При этом журналисты добавили, что также в своей речи глава правительства заявил о важности деэскалации конфликта между Израилем и Ливаном. Кроме того, Стармер выступил за прекращение огня в секторе Газа и урегулирование кризиса в соответствии с принципом сосуществования двух государств.

23 сентября газета Politico со ссылкой на источники сообщила о желании президента США Джо Байдена войти в историю в качестве «миротворца». По информации издания, ради этого глава государства планирует добиться заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа до сложения с себя полномочий.

Ранее в ООН оценили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.