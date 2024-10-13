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Новый мэр Сибая выразил соболезнования с празднованием дня Башкортостана

Новый мэр Сибая Озерцов выразил соболезнования с празднованием дня Башкортостана

Исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов во время праздничной речи выразил «самые искренние соболезнования», поздравляя жителей с Днем республики. Видео публикует Telegram-канал Baza.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги... примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал он.

За пожеланием последовали робкие аплодисменты.

Сибай — город республиканского значения на юго-востоке Башкирии. Административный центр городского округа — город Сибай со статусом городского округа, промышленный, культурный и образовательный центр Башкирского Зауралья. В городе проживает более 50 тысяч человек.

В сентябре текущего года предыдущий глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону специальной военной операции (СВО). Вместе с ним в одной команде отправились служить военный комендант Сибая Ринат Забиров, а также депутат городского совета Ахат Асылбаев.

Ранее Стармер по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски, а не израильских заложников.

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