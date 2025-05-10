В Забайкалье направили 100 парашютистов-десантников для тушения пожаров

В Забайкальский край для тушения пожаров дополнительно направят парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиационных отделений. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Рослесхоз.

«Мы приняли решение направить в регион еще 100 парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиаотделений», — заявил заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский на заседании КЧСиПБ Рослесхоза.

Он отметил, что в регион направлен федеральный резерв Авиалесоохраны в рамках выполнения мер экстренного реагирования.

В Забайкальском крае уже почти неделю горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка загорелись дома в дачных кооперативах. Возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала».

Ранее сообщалось, что крупные лесные пожары угрожают населенным пунктам в Забайкальском крае.