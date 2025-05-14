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Неизвестный устроил стрельбу в гостиничном комплексе Киева

В Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу в гостиничном комплексе
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Depositphotos

В Святошинском районе Киева утром мужчина открыл стрельбу в одном из гостиничных комплексов. Об этом сообщило «РБК Украина».

Как отметили в полиции, сообщение о происшествии поступило около 7:30.

На место оперативно прибыли наряды полиции, после чего была введена специальная операция. Во время розыска сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого подозреваемого.

Среди гражданских пострадавших нет. Полицейские продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все детали случившегося.

На прошлой неделе в Софиевской Борщаговке под Киевом мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим. По словам очевидцев, мужчина стрелял из автомата. Несколько человек пострадали, некоторых спасти не удалось. Сам подозреваемый почти сразу добровольно сдался полиции, добавили местные паблики. Причину его поступка пока не назвали.

До этого в ХМАО задержали подозреваемого в стрельбе на улице. Мужчина высунул дуло пистолета в окно машины и, двигаясь по дороге, выстрелил семь раз.

Ранее в Татарстане мужчина выстрелил в лицо 15-летнему подростку.

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