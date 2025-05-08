Под Киевом неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В Софиевской Борщаговке под Киевом мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на полицию.

По словам очевидцев, мужчина стрелял из автомата. Несколько человек пострадали, некоторых спасти не удалось.

Сам подозреваемый почти сразу добровольно сдался полиции, добавили местные паблики. Причину его поступка пока не назвали.

До этого в ХМАО задержали подозреваемого в стрельбе на улице. Мужчина высунул дуло пистолета в окно машины и, двигаясь по дороге, выстрелил семь раз.

В беседе с правоохранителями мужчина рассказал, что просто хотел сделать красивые кадры для своего Telegram-канала. В отношении задержанного составили административный протокол по статье о стрельбе в не отведенных для этого местах. Суд постановил конфисковать у фигуранта разбирательств оружие. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Подобный случай недавно произошел в этом же регионе, но в Нягани. Гость приехал на свадьбу и ради красивых кадров открыл стрельбу из окна.

Ранее в Татарстане мужчина выстрелил в лицо 15-летнему подростку.