В Татарстане мужчина выстрелил в лицо 15-летнему подростку

В Елабуге мужчину обвиняют в стрельбе по подростку

Житель Татарстана предстанет перед судом после нападения на подростка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Елабуга, на Проспекте Мира. По версии следствия, 38-летний фигурант выстрелил в лицо молодому человеку 2009 года рождения.

«В результате ребенок получил телесное повреждение в виде кровоизлияния правого глаза», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сам фигурант признал вину. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в ХМАО задержали подозреваемого в стрельбе на улице. Мужчина высунул дуло пистолета в окно машины и, двигаясь по дороге, выстрелил семь раз.

В беседе с правоохранителями мужчина рассказал, что просто хотел сделать красивые кадры для своего Telegram-канала. В его отношении составили административный протокол.

Ранее петербуржец зашел не в ту дверь и был подстрелен недовольным хозяином квартиры.