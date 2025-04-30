Житель ХМАО открыл стрельбу из окна машины ради хайпа и снял это на видео

В ХМАО блогера оштрафовали за стрельбу из машины

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали после стрельбы на камеру. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел на улицах Лянтора. На кадрах видно, как мужчина ведет машину, но в какой-то момент высовывает в окно пистолет и производит несколько выстрелов.

После публикации ролика в соцсетях его заметили сотрудники МВД. Автора задержали, им оказался 31-летний мужчина. Из охолощенного пистолета он выстрелил семь раз.

«Как пояснил нарушитель, таким необычным образом он хотел популяризировать свою страницу в социальной сети», – сообщается в публикации.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье о стрельбе в не отведенных для этого местах. Суд постановил конфисковать у фигуранта разбирательств оружие. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Подобный случай недавно произошел в этом же регионе, но в Нягани. Гость приехал на свадьбу и, ради красивых кадров, открыл стрельбу из окна.

Ранее в Петербурге задержали стрелявшего по детям мужчину.