Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель ХМАО открыл стрельбу из окна машины ради хайпа и снял это на видео

В ХМАО блогера оштрафовали за стрельбу из машины

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали после стрельбы на камеру. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел на улицах Лянтора. На кадрах видно, как мужчина ведет машину, но в какой-то момент высовывает в окно пистолет и производит несколько выстрелов.

После публикации ролика в соцсетях его заметили сотрудники МВД. Автора задержали, им оказался 31-летний мужчина. Из охолощенного пистолета он выстрелил семь раз.

«Как пояснил нарушитель, таким необычным образом он хотел популяризировать свою страницу в социальной сети», – сообщается в публикации.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье о стрельбе в не отведенных для этого местах. Суд постановил конфисковать у фигуранта разбирательств оружие. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Подобный случай недавно произошел в этом же регионе, но в Нягани. Гость приехал на свадьбу и, ради красивых кадров, открыл стрельбу из окна.

Ранее в Петербурге задержали стрелявшего по детям мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами