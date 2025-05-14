Сразу в трех странах были зафиксированы подземные толчки

Подземные толчки ощущались в ливанском Бейруте, а также столицах Сирии и Египта — Дамаске и Каире. Об этом пишет РИА Новости.

В Бейруте было зафиксировано два коротких толчка. Еще один ощутили на себе жители Каира, а также жители северной прибрежной части страны.

О подземных толчках, разбудивших людей, сообщили в Дамаске.

В ночь на 14 мая землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у западного побережья Мексики. Эпицентр находился на расстоянии 295 километров к северо-западу от города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 13 мая МЧС сообщало о землетрясении магнитудой 5,1 на Камчатке в акватории Авачинского залива. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров на расстоянии 73 километра от краевого центра.

12 мая сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Карибского моря у побережья Венесуэлы.

Ранее в Тибете произошло землетрясение.