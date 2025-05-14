В Приамурье сгорел единственный мост, соединявший поселок с городом

В поселке Поляковском Амурской области сгорел единственный мост, соединявший населенный пункт с райцентром. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

По данным ведомства, это произошло в ночь на 14 мая на 108-м км автомобильной дороги с сообщением «Зея — Поляковский». Огонь уничтожил деревянный мост через ключ «Глубокий».

В прокуратуре заявили, что проводят проверку по факту случившегося, а обслуживающая организация принимает меры, чтобы восстановить переправу и наладить движение транспорта до поселка.

Накануне сотрудники МЧС защищали от лесного пожара закрытый город Циолковский в Приамурье. Огонь в Свободненском районе быстро распространился из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на площади в 8 кв. км. К тушению были привлечены более 70 человек и свыше 20 единиц техники. При этом на всей территории области действовал особый противопожарный режим. Позднее огонь вплотную подошел к ЗАТО, где живут сотрудники космодрома Восточный. Выбраться из населенного пункта было практически невозможно — деревья тысячами полыхали вдоль трасс, однако в итоге возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее житель Читы заявил, что природный пожар тушат больше добровольцев, чем пожарных.