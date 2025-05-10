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«Все задыхаются, глаза выедает»: доброволец рассказал о тушении природного пожара в Чите

Житель Читы заявил, что природный пожар тушат больше добровольцев, чем пожарных

Лесной пожар в Забайкальском крае тушат не только пожарные, но и добровольцы, однако площадь возгорания остается очень большой. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Даниил, помогающий тушить огонь. По его словам, находиться рядом с очагами очень тяжело из-за дыма.

«Дышать очень тяжело, тушить тем более тяжело. Все задыхаются, глаза выедает. Пожарные делают все, что в их силах, но этого очень-очень мало. Огонь то верховой, то низовой — ветер в разные стороны рассеивает. Все, кто могут — и дети, и взрослые — пытаются помочь. Потребность в воде высока и потребность в людях. Площадь пожара очень большая. Я тоже тушу добровольцем со всеми. Может, хоть увидят больше людей — на помощь придут. Тут добровольцев больше. Нам бы помощь с воздуха, а уже ни самолетов, ни вертолетов нет. Огонь развивается жестокий, но мы делаем все, что в наших силах», — сказал он.

Жительница Читы Татьяна в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что обстановку с пожарами осложняет сильный ветер. Она посетовала, что «огонь побеждает» сплоченных людей.

«Горит где-то что-то почти каждый день, на улице дымно. Осложняет все пожары еще сильный ветер. Ребятам-пожарным надо отдать должное и сказать спасибо, бегать с ранцами и дышать гарью — это тоже не каждому по силам. Люди тоже сплоченные, но огонь пока побеждает. Страшно конечно, хочется дождя», — подчеркнула она.

9 мая в МЧС сообщили, что ландшафтный пожар в Забайкальском крае охватил площадь 35 га — горели только трава и сухая растительность. Позже стало известно, что огонь перешел на дачные постройки. Всего для ликвидации пожара привлекали 92 человека и 21 единицу техники.

10 мая лесной пожар приблизился к аэропорту — воздушную гавань пришлось на время закрыть. Кроме того, из-за угрозы пожара в регионе эвакуируют Сохондинский дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке Ягодном, в котором живут около 130 человек.

Ранее жители Читы потребовали от федеральных властей помощи с тушением лесных пожаров.

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