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Потушен пожар на подступах к городу, где живут сотрудники космодрома «Восточный»

Пожар у закротого города Циолковский ликвидирован
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Амурской области спасателям удалось потушить пожар, подошедший к закрытому городу Циолковский. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Как уточняется, возгорание было ликвидировано около 01:00 (19:00 мск 14 мая).

«Угроза населенному пункту полностью устранена, а также исключено воздействие огня на инфраструктуру космодрома «Восточный», — отмечается в публикации.

Накануне стало известно, что сотрудники МЧС защищают от лесного пожара город Циолковский в Приамурье. Огонь в Свободненском районе быстро распространился из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на площади в 8 кв. км. К тушению были привлечены более 70 человек и свыше 20 единиц техники. При этом на всей территории области действовал особый противопожарный режим.

Позднее огонь вплотную подошел к закрытому городу Циолковский, где живут сотрудники космодрома «Восточный». Выбраться из населенного пункта стало практически невозможно — деревья тысячами полыхали вдоль трасс.

Ранее житель Читы заявил, что природный пожар тушат больше добровольцев, чем пожарных.

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