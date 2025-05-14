Адвокат дал совет россиянам при получении SMS об оформлении кредита

Россиянам не следует перезванивать, если они получили SMS с сообщением, что на них хотят оформить кредит. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат Антон Усков.

Юрист напомнил, что мошенники могут оформить кредит, если у них имеется есть скан паспорта гражданина и СНИЛС. Документы для оформления кредита могут оказаться в руках преступников в случае утери, а также если человек передавал свои данные с помощью интернета или по телефону.

Еще одной уловкой, применяемой мошенниками, является SMS-уведомление о том, что на человека якобы пробуют оформить кредит. Злоумышленники с помощью такого приема ввергают потерпевших в состояние замешательства и паники. В таком случае Усков призвал россиян не перезванивать по указанному уведомлению номеру, а найти информацию об организации, которая якобы пытается оформить кредит.

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