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На Камчатке менеджер банка спасла женщину от мошенников

На Камчатке пенсионерка едва не осталась без накоплений, ее спасла менеджер банка
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Depositphotos

В Петропавловске-Камчатском сотрудница банка помогла пенсионерке, которую пытались обмануть мошенники. Об этом сообщает УМВД по Камчатскому краю.

Мошенники связались с пожилой женщиной под видом сотрудников местного водоканала. Под предлогом замены счетчиков они пытались похитить у пенсионерки накопления. Женщина приехала в банк, где пыталась перевести со счета 900 тысяч рублей.

Неладное заподозрила старшая менеджер банка и заблокировала перевод средств, накопления горожанки удалось сохранить.

До этого сообщалось, что в Выборге бдительный курьер спас сбережения пенсионерки от мошенников. Мошенники убедили 80-летнюю жительницу Выборга в том, что все ее накопления находятся в опасности. Чтобы сохранить деньги, женщина должна была передать их курьеру службы доставки. Пенсионерка упаковала наличные в пакет с подушкой и передала приехавшему посыльному, но мужчина сразу заподозрил неладное. Он проверил содержимое посылки, обнаружил конверт с деньгами и обратился в полицию.

Ранее петербургская пенсионерка решила «защитить» сбережения и отдала аферистам 5,5 млн рублей.

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