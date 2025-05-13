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Блокадница поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась почти 3 млн рублей

В Петербурге мошенники украли у блокадницы почти 3 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге 84-летняя блокадница поверила аферистам и лишилась сбережений. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все случилось 10 мая, когда с пожилой жительницей Фрунзенского района связался неизвестный, представившийся «сотрудником ФСБ». Злоумышленник убедил пенсионерку передать накопленные средства курьеру для зачисления на «безопасный счет» под предлогом якобы заботы о сбережениях петербурженки.

Пожилая женщина, поверив преступникам, в тот же день передала почти 3 млн рублей мужчине в синей куртке с капюшоном, черных брюках и с квадратной сумкой в руках возле одного из домов на Софийской улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Отмечается, что имя пострадавшей женщины внесено в 13-й том книги «Они пережили Блокаду».

Ранее пенсионерка из Вологды лишилась 17 млн рублей из-за мошенников.

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