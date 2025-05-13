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В Воронежской области пожилая женщина лишилась квартиры и 2,3 млн рублей из-за аферистов

В Воронежской области женщина лишилась 2,3 млн рублей из-за мошенников
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая жительница Воронежской области поверила аферистам и под их давлением продала квартиру. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Один из мошенников представился 64-летней женщине бывшим руководителем и уведомил о том, что с ее счета кто-то якобы отправил перевод экстремистской группировке. При этом пострадавшую обвиняли в «незаконном спонсировании».

Под давлением неизвестных россиянка скачала специальное приложение, через которое она якобы могла безопасно общаться с «юристами». Во время общения мошенники давили на пострадавшую и убедили выставить квартиру на продажу. Эти действия, по их словам, помогли бы женщине сохранить сбережения.

Когда покупатель нашелся, она заключила сделку и перевела средства на указанный злоумышленниками счет. Всего пострадавшая потеряла 2,3 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее блокадница поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась почти 3 млн рублей.

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