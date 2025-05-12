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В Тибете произошло землетрясение

В Тибетском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,6
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Uwe Anspach/Global Look Press

В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 21:11 по времени UTC (00:11 мск понедельника) в 133-х км к юго-западу от городского округа Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 12 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Утром 7 января в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, но сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8. В результате случившегося не стало 95 человек, еще 130 получили травмы различной степени тяжести. Сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков, а Эверест закрывали для туристов.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

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