Правительство РФ может начать обучать мигрантов на их родине

«Известия»: РФ может открыть центры обучения для мигрантов на их родине

Мигранты, которые планируют попасть на стройку в РФ, смогут проходить обучение по основным дисциплинам у себя на родине, такую инициативу рассматривает правительство РФ. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что до 15 мая российские регионы должны отчитаться российскому правительству о том, насколько они нуждаются в трудовых мигрантах. В Национальном объединении строителей уточнили, что непосредственно на стройках в РФ работают порядка 6,8 млн человек. Дефицит кадров в отрасли составляет порядка 200 тыс. сотрудников.

«Основная идея инициативы, которую обсуждают в кабмине, — подготовка иностранных рабочих в соответствии с российскими стандартами», — пояснил глава объединения Антон Глушков.

В начале года российский президент Владимир Путин поручил правительству организовать обучение русскому языку для детей мигрантов, включая тех, кто не прошел языковое тестирование.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий прием детей мигрантов в школы без знания русского.