«Поюзают и привезут»: 18-летнюю пермячку с расстегнутой ширинкой нашли насаженной на забор

В Перми тело 18-летней девушки нашли насаженным на металлический штырь у бара. В полиции сообщили, что произошел несчастный случай: девушка была в нетрезвом состоянии, пыталась перелезть через забор, но не удержалась и упала на штырь. При этом в соцсетях обсуждают и другую версию: якобы девушку увели двое мигрантов, а хозяин бара сообщил ее подруге, что ее «поюзают» и привезут обратно». Сестра погибшей также считает, что ее могли изнасиловать, так как она «висела в совсем неестественной позе» с расстегнутой ширинкой. Теперь в обстоятельствах смерти 18-летней пермячки разбирается СК.

В Перми в ночь на 11 мая на заборе обнаружили тело девушки, насаженное на металлический штырь. О находке сообщил со ссылкой на очевидцев портал 59.RU.

«Возле [бара] «Пиво и мясо» на заборе увидели девочку, парни пошли в туалет сходить, думали, что манекен, волосы поднимают, а там девочка с открытым ртом», — заявили очевидцы.

По информации СМИ, девушку звали Надежда. На момент смерти ей было 18 лет.

Как рассказали в баре, тело обнаружили около 04:00 по местному времени (02:00 мск). В тот момент заведение было еще открыто, так как по выходным работает до пяти утра. При этом место, где обнаружили погибшую, не попадает в поле обзора камер видеонаблюдения.

Несчастный случай

В пермском МВД уже выдвинули свою версию произошедшего. В полиции изданию сообщили, что, по предварительной информации, произошел несчастный случай, а криминальной составляющей в смерти девушки нет.

«Сотрудники бара рассказали полицейским, что когда погибшая пришла с подругой в бар, там находилось всего 7 посетителей. У девушек с собой была полуторалитровая бутылка пива, и они были сильно пьяны. Надя попросила пустить ее в туалет, но оттуда уже не вернулась. Подруга некоторое время подождала Надю, потом поискала по бару и затем вызвала такси и уехала домой», — писала Baza.

По данным Telegram-канала, Надежда висела на заборе — металлический штырь был воткнут в грудную клетку.

Правоохранители осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что девушка хотела перелезть через забор, но не удержалась, упала на штырь и скончалась на месте.

Такую же информацию привел и источник 59.RU. По его словам, девушка отдыхала в баре вместе с подругой, обе были в нетрезвом состоянии. В какой-то момент погибшая вышла из заведения, а когда решила вернуться, зачем-то полезла на пристрой, в полуметре от которого и находится железный забор с заостренными пиками. Надежда не смогла удержаться на пристрое и упала на забор.

Он также добавил, что у девушки обнаружили всего одно проникающее ранение живота .

Другая версия

При этом издание также отметило, что в соцсетях обсуждают и другую версию произошедшего.

«Местные рассказывали, что этот бар «славится криминалом на весь Закамск (район Перми. — «Газета.Ru»)». В комментариях писали, что девушку якобы увели двое мигрантов, а хозяин бара якобы сказал подруге девушки, что ее «поюзают» и привезут обратно », — говорилось в публикации портала.

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Сестра девушки Полина также рассказала «Комсомольской правде», что Надежду могли изнасиловать, так как у нее была расстегнута ширинка . Перед этим, как уточнила Полина, девушку увезли «какие-то мужчины».

«Кроме того, она висела в совсем неестественной позе — сама бы она так не смогла бы повиснуть», — добавила сестра девушки.

Обстоятельства смерти Надежды проверят сотрудники Следственного комитета — на причастность проверят мигрантов. Как сообщили в ведомстве, следователи уже начали изучать информацию, что погибшая якобы подверглась преследованию со стороны приезжих, которые угрожали ей изнасилованием.

«Не могла сама этого сделать»

Знакомая девушки рассказала 59.RU, что Надежда была доброй и общительной. Так же погибшую охарактеризовала и ее подруга Вера.

«Она была очень светлым и веселым человеком. Всегда помогала родителям, была отзывчива. Интересовалась искусством, работала в лагере», — сообщила девушка.

У Надежды был молодой человек, который сейчас проходит срочную службу в армии. Ему первому сообщили о смерти девушки. По словам знакомой, парень был в истерике, когда узнал, что произошло.

«Мама до сих пор не может отойти от случившегося, плачет весь день. Она точно не могла сама этого сделать, ведь у ее парня скоро дембель. Он хотел сделать ей предложение. Они планировали жить вместе», — уточнила сестра Надежды.

Kp.ru также пишет, что девушка приехала из деревни Мокино в Закамск в гости к брату. В Перми Надежда планировала устроиться на работу. По данным издания, в тот день в бар ей предложила пойти одна из подруг.