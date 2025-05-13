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Россиянка попала сразу под два автомобиля

В Улан-Удэ девушка попала сразу под два автомобиля
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МВД по Республике Бурятия

В Улан-Удэ 27-летняя девушка-пешеход попала под два автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Бурятии. Авария произошла на улице Лимонова.

«По предварительным данным, сегодня около 17.00 32-летний водитель автомобиля Lexus, совершила наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Девушка от удара отлетела, после чего ее задел автомобиль Honda Stepwgn», — отмечается в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые зафиксировали обстоятельства происшествия. На опубликованных кадрах видны следы крови на асфальте перед Lexus, у автомобиля смят капот с левой стороны и повреждена фара. У стоящего рядом минивэна Honda разбито боковое стекло.

Ранее на МКАД на востоке Москвы произошло массовое ДТП, движение затруднено.

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