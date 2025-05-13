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Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД произошло массовое ДТП с тремя машинами, движение затруднено
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На 106-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 106-го км МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе посоветовали водителям искать пути объезда и уточнили, что движение затруднено на протяжении 3,5 км.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 16:00 мск, пробка в районе места аварии превышает 6,5 км. Она начинается в районе 99-го километра МКАД, где трасса проходит через нацпарк Лосиный Остров. Пользователи сервиса сообщают, что в районе места аварии, после пересечения со Щелковским шоссе, движение заблокировано в среднем и правом ряду.

Ранее в районе Кутузовского проспекта в Москве фура вылетела на газон.

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