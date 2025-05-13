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На Украине заблокируют доступ к сайту «Антикор»

«Страна.ua»: украинских провайдеров обязали блокировать доступ к сайту «Антикор»
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Global Look Press

Государственная служба специальной связи Украины распорядилась о блокировке доступа к сайту «Антикор» для украинских интернет-провайдеров. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Решение, как отметили в ведомстве, обосновано необходимостью обеспечения обороны и безопасности государства в условиях действующего военного положения.

«Антикор» является одним из наиболее популярных украинских сайтов, специализирующихся на публикации компрометирующих материалов в отношении чиновников и представителей силовых структур. Ресурс регулярно выпускал скандальные расследования.

Сегодня народный депутат Верховной рады Дмитрий Микиша (фракция «Слуга народа») заявил, что территориальные центры комплектования на Украине ежегодно получают взяток на сумму от 0,8 до 2,1 млрд евро.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина остается одной из наиболее коррумпированных государств в мире.

Ранее на Украине заблокировали десятки сайтов с российскими фильмами.

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