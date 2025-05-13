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В «Роскосмосе» отреагировали на пожары у космодрома «Восточный»

«Роскосмос»: жителям Циолковского у «Восточного» угрозы из-за пожаров нет
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МЧС России

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения о том, что лесные пожары вплотную подошли к закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО) Циолковский, где живут сотрудники космодрома «Восточный».

«По данным администрации ЗАТО Циолковский, в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет», — говорится в сообщении.

Там отметили, что все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ. Приняты меры по нераспространению огня.

До этого сообщалось, что в Амурской области продолжают бушевать лесные пожары. Огонь вплотную подошел к ЗАТО Циолковский, где живут сотрудники космодрома «Восточный». Общая площадь пожаров в регионе превысила 3000 гектар.

12 мая в связи с лесными пожарами в Шимановском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре.

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