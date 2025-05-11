Российский подросток поджег траву и устроил крупный лесной пожар, который тушат три дня

В Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре, который тушат уже три дня

В Забайкалье 16-летнего подростка обвинили в том, что он устроил масштабный лесной пожар, который не могут потушить уже три дня. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 мая в трех километрах от села Александровский Завод. По версии следствия, подросток поджег сухую траву, что привело к возникновению лесного пожара на площади более 25 гектаров.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных и иных насаждений путем поджога. На данный момент пожар продолжает распространяться, для его тушения задействованы значительные силы. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Забайкалье завели уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах, расположенных возле села Смоленка. Отмечается, что лес в регионе горит уже около недели, огонь подобрался к столице региона — Чите.

Ранее стало известно, что в Чите зафиксировали чрезмерное загрязнение воздуха на фоне лесных пожаров.