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В Шимановском округе Амурской области в связи с лесными пожарами объявили режим ЧС

МЧС: режим ЧС в лесах введен из-за пожаров в Шимановском округе Приамурья
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Телеграм-канал «Алексей Богодистов»

В связи с лесными пожарами в Шимановском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен 12 мая распоряжением главы Шимановского муниципального округа.

Ситуация с лесными пожарами в Приамурье является чрезвычайно сложной. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 33 очага горения сухой растительности на площади свыше 1750 гектаров. Крупные пожары на 350 и 300 гектарах были потушены в районе села Короли и в районе села Круглого Белогорского муниципального округа. Около поселка Орлиный Свободненского района на значительной территории был выявлен пал сухой травы.

Инспекция по пожарному надзору провела 272 профилактических рейда и составила 18 административных протоколов за нарушение мер пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного периода составлено 595 протоколов на общую сумму свыше 2 млн рублей.

На всей территории региона введен особый противопожарный режим. Круглосуточно проводится мониторинг обстановки, анализируются данные по термическим аномалиям и пожарам. Местность вблизи лесных массивов патрулируется с помощью беспилотников.

13 мая сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами объявлен в Бурятии.

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре.

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