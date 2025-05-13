Огонь приблизился к поселку, где живут сотрудники космодрома «Восточный»

В Амурской области продолжают бушевать лесные пожары. Огонь вплотную подошел к ЗАТО Циолковский, где живут сотрудники космодрома «Восточный», об этом пишет Telegram-канал 112.

По его данным, общая площадь пожаров в регионе превысила 3000 гектар.

«Выбраться из населенного пункта практически невозможно – деревья тысячами полыхают и вдоль трасс», — говорится в посте.

12 мая в связи с лесными пожарами в Шимановском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Ситуация с лесными пожарами в Приамурье является чрезвычайно сложной. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 33 очага горения сухой растительности на площади свыше 1750 гектаров. Крупные пожары на 350 и 300 гектарах были потушены в районе села Короли и в районе села Круглого Белогорского муниципального округа. Около поселка Орлиный Свободненского района на значительной территории был выявлен пал сухой травы.

Инспекция по пожарному надзору провела 272 профилактических рейда и составила 18 административных протоколов за нарушение мер пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного периода составлено 595 протоколов на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре.