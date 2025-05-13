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Путин обратил внимание на сложность регистрации лекарств в РФ

Путин заявил, что знает о трудностях с регистрацией медицинских препаратов в РФ
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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что знает о сложностях с регистрацией медицинских препаратов на территории страны. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник, 13 мая, глава государства провел встречу с членами общественной организации «Деловая Россия». Во время заседания он назвал «сложным процессом» регистрацию тех или иных лекарственных препаратов в РФ.

«Очень многие предъявляют претензии к административным структурам, которые это делают. Я знаю, что процессы здесь непростые, поэтому это вопрос непраздный», — сказал российский лидер.

12 мая заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный сообщил «Газете.Ru», что российское правительство пока не готово ужесточать регулирование цен на лекарственные препараты.

По его словам, государство жестко контролирует стоимость медицинских препаратов, входящих в список жизненно важных. Но, даже если потенциал для снижения цены все еще есть, кабинет министров РФ еще не готов распространять государственное регулирование стоимости на все лекарства и медицинские изделия.

Ранее россиянам рассказали о рабочих способах сэкономить на лекарствах.

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