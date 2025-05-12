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В Госдуме заявили, что власти не готовы ужесточать регулирование цен на лекарства

Депутат Куринный заявил, что в России есть куда снижать цены на лекарства
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В России есть потенциал для большего снижения стоимости лекарственных препаратов, однако правительство пока не готово ужесточать регулирование цен. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя планы президента США Дональда Трампа снизить цены на лекарственные препараты в стране на 30-80%.

«Трамп пытается привести цены на лекарства в США к среднемировым (сейчас на внутреннем рынке они значительно выше). Крупные американские фармкомпании заявили, что это серьезно ударит по инвестиционным возможностям американской «фармы» и выводу на рынок новых перспективных препаратов. Но, я думаю, что прежде всего речь идет о сверхприбылях самих производителей лекарств на американском рынке. В России цены на лекарства (из списка жизненно важнейших) значительно жестче контролируются государством, поэтому такой маржи, как в США, фармкомпании не имеют. Потенциал для их снижения, конечно, еще есть, особенно в части государственных закупок. Распространять государственное регулирование цен на все лекарства и медизделия правительство РФ пока не готово. Каких либо существенных изменений, если Трамп все же преодолеет «аппетиты» американских фармпроизводителей, на российском рынке не ожидается», — заявил Куринный.

12 мая Дональд Трамп пообещал подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране. По словам политика, данная мера направлена на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами. Трамп заявил, что наряду со снижением цен на медикаменты, уменьшится стоимость бензина, энергии, продуктов и других вещей, а в стране не будет инфляции.

Ранее Белый дом раскритиковал планы Amazon указывать в цене товаров на влияние пошлин.

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