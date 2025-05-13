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В Москве оштрафовали владелицу магазина «Ведьмин путь»

Суд оштрафовал владелицу магазина «Ведьмин путь» за оскорбление чувств верующих
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Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал индивидуального предпринимателя Анну Авдееву за продажу товаров, оскверняющих православную церковь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Поводом для административного дела стала продажа в магазине «Ведьмин путь» товаров, оскорбляющих чувства православных христиан, говорится в сообщении суда. Среди них - свечи в виде искаженных икон с изображениями святых, перевернутые восьмиконечные кресты и другая продукция подобного характера.

Суд признал Авдееву виновной в нарушении законодательства о свободе совести и вероисповедания (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ) и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

До этого фракция ЛДПР предложила штрафовать на полмиллиона за изображение православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов. Лидер партии Леонид Слуцкий назвал распространение изображений храмов без крестов «невообразимым».

Ранее в Петербурге СК завел дело из-за срыва пасхальных украшений в подъезде.

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